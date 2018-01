Tο «εκρηκτικό» βιβλίο του Μάικλ Γουλφ, «Fire and Fury: Inside the Trump White House», κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή, προκαλώντας ουρές και συνωστισμό σε βιβλιοπωλείο της Ουάσιγκτον, το οποίο ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει την πώληση του βιβλίου από τα μεσάνυχτα.

Ο κόσμος σχημάτισε ουρά από τις 12 το βράδυ για να αποκτήσει το βιβλίο με τις «πιπεράτες» λεπτομέρειες της ζωής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Λευκό Οίκο. Λέγεται μάλιστα ότι ξεπούλησε σε μόλις 20 λεπτά.

