Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών στο Ιράν, ανακοίνωσε απόψε ένας εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που αναφέρεται θάνατος αστυνομικού αφότου ξέσπασαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, «ένας διαδηλωτής επωφελήθηκε από την κατάσταση στην πόλη Νατζάφ Αμπάντ και άρχισε να πυροβολεί τις αστυνομικές δυνάμεις με ένα κυνηγετικό όπλο. Από τα πυρά σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαΐντ Μονταζέρ αλ Μαχντί, που μίλησε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκε αυτό το επεισόδιο.

