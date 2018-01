Μια πτήση που έφυγε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας με προορισμό τη Χονολουλού της Χαβάης απογειώθηκε το 2018 αλλά λόγω καθυστέρησης κατέληξε να προσγειωθεί...πέρυσι, δηλαδή το 2017.

Ο Sam Sweeney εντόπισε το παράδοξο συμβάν και το πόσταρε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Λόγω μια αναπάντεχης καθυστέρησης, η πτήση 446 της Hawaiian Airlines απογειώθηκε το 2018 και θα προσγειωθεί το 2017», έγραψε στην ανάρτησή του, την οποία συμπλήρωσε με το hashtag #timetravel [σ.σ. ταξίδι στο χρόνο].

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq