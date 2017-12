Μπορεί να απομένουν ακόμη μερικές ώρες μέχρι να αποχαιρετίσουμε οριστικά το 2017 και να υποδεχθούμε το 2018, αλλά σε κάποιες γωνιές του πλανήτη ο νέος χρόνος έχει μπει ήδη.

Σε Νέα Ζηλανδία, Πολυνησία και μερικά νησιά Ειρηνικού ο κόσμος γιόρτασε ήδη τη νέα χρονιά, με τα Σαμόα, Τόνγκα και Κιριμπάτι να γίνονται οι πρώτες περιοχές του πλανήτη που υποδέχθηκαν το 2018.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Σίδνεϊ για να παρακολουθήσουν από κοντά το φετινό εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων.

Το φαντασμαγορικό σόου με τα πυροτεχνήματα που διοργανώνεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην πρωτεύουσα της πολιτείας συγκεντρώνει τεράστια πλήθη τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και τουρίστες.

Hello 2018 it’s already new year per New Zealand & Australia 😎🥂🎄🍸❄️🍾 #HappyNewYear