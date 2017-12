Ο Andrew Finch πυροβολήθηκε στην πόρτα του σπιτιού του στις 28 Δεκεμβρίου στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας.

Η αστυνομία περικύκλωσε το σπίτι αφού έλαβε μια κλήση έκτακτης ανάγκης από έναν άνθρωπο που ισχυριζόταν ότι σκότωσε τον πατέρα του και κρατούσε οικογένειά του ως όμηρο.

Όμως η κλήση φέρεται να προήλθε από μια διαμάχη μεταξύ δύο παικτών που έπαιζαν online το videogame «Call of Duty», σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και η διεύθυνση που δόθηκε ήταν προφανώς ανεξάρτητη από αυτή των δύο παιχτών.

Η αστυνομία δήλωσε πως πιστεύει ότι το τηλεφώνημα ήταν μια πράξη «swatting», όταν ένα πρόσωπο κάνει δηλαδή μια ψευδή αναφορά για να στείλει αστυνομία σε άλλο πρόσωπο ή πλαστή διεύθυνση.

Στην ηχογραφημένη κλήση έκτακτης ανάγκης, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούγεται ένας άνδρας να λέει στις αρχές ότι έχει πυροβολήσει τον πατέρα του στο κεφάλι, και μετά να ισχυρίζεται πως κρατά ομήρους τη μητέρα και τα αδέλφια του.

Ο άντρας ακούγεται να λέει επίσης πως οπλοφορεί και πως έριξε εύφλεκτο υλικό στο σπίτι θέλοντας να βάλει φωτιά.

Η αστυνομία λέει πως περικύκλωσε το σπίτι στη διεύθυνση που τους δόθηκε και ήταν έτοιμη να έρθει σε επαφή με τον ύποπτο, όταν ο Andrew Finch εμφανίστηκε στην πόρτα.

Οι αρχές αναφέρουν πως άνοιξαν πυρ επειδή ο 28χρονος αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις εντολές να κρατήσει τα χέρια του ψηλά και φάνηκε να κινεί τα χέρια του προς τη μέση του πολλές φορές.

Σύμφωνα με τις αρχές, αργότερα διαπιστώθηκε πως ο Finch ήταν άοπλος ενώ και τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν ζωντανά και χωρίς τραύματα.

Η οικογένειά του δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι δεν συμμετείχε στο online gaming.

Τι είναι το swatting;



Η λανθασμένη αναφορά καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επέμβει η ομάδα Swat σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Το «swatting» έχει συνδεθεί με το gaming στο διαδίκτυο. Οι δράστες συχνά αποκρύπτουν τον αριθμό τους ή καλούν από άλλους αριθμούς για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους.

«Οι ανεύθυνες ενέργειες των φαρσέρ θέτουν ανθρώπους και ζωές σε κίνδυνο. Το περιστατικό ήταν εφιαλτικό για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας και του αστυνομικού μας τμήματος», δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Γουίτσιτα, Troy Livingston.

«Λόγω των ενεργειών ενός φαρσέρ έχουμε ένα αθώο θύμα. Αν δεν είχε γίνει η ψευδής αστυνομική κλήση, δεν θα ήμασταν εκεί. Δεν το θεωρούμε καθόλου αστείο, δεν είναι φάρσα», συνέχισε ο ίδιος.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μια διαμάχη για ένα παιχνίδι οδήγησε έναν παίκτη να απειλεί έναν άλλο με «swatting», ο οποίος έδωσε στον πρώτο παίκτη μια ψεύτικη διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή δόθηκε στη συνέχεια σε τρίτο πρόσωπο, γνωστός ως ο «swatter», ο οποίος φέρεται να έκανε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

We woke this morning to horrible news about an innocent man losing his life. Our hearts go out to his loved ones. We will do everything we can to assist the authorities in this matter.