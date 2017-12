Επίθεση στην Χίλαρι Κλίντον, στο περιοδικό Vanity Fair και στη σιδηρά κυρία της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ εξαπέλυσε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το tweet που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ήταν το ακόλουθο:

Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James’s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

Επειδή, όμως, είναι κάπως δυσνόητο, το Vox προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσει το νόημά του.

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο που ανέβασε τις προάλλες το Hive, το section του Vanity Fair που ασχολείται με την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, στο οποίο επιχειρούσε να δώσει ορισμένες συμβουλές στη Χίλαρι Κλίντον για τη νέα χρονιά.

Maybe it's time for Hillary Clinton to take up a new hobby in 2018 pic.twitter.com/sbE78rA5At — VANITY FAIR (@VanityFair) December 23, 2017

Πιο συγκεκριμένα, οι συντάκτες του Hive πρότειναν στην Κλίντον ορισμένα resolutions για το 2019 όπως π.χ. να γράψει τη συνέχεια του βιβλίου «What Happened» με τα απομνημονεύματά της από την προεκλογική της εκστρατεία, να δοκιμάσει καινούρια χόμπι όπως το πλέξιμο ή «οτιδήποτε θα την κρατήσει μακριά από μία νέα υποψηφιότητα».

Εντούτοις, τα αστεία δεν άρεσαν σε όλους όσους το είδαν, με αρκετούς να ερμηνεύουν το ύφος του ως σεξιστικό ή αντι-φεμινιστικό.

Hey STOP TELLING WOMEN WHAT THE F-CK THEY SHOULD DO OR CAN DO. Get over your mommy issues. — Patricia Arquette (@PattyArquette) December 27, 2017

Μετά τις αντιδράσεις, το Vanity Fair έσπευσε να απολογηθεί: «Ήταν μία προσπάθεια να κάνουμε χιούμορ και λυπούμαστε που δεν πετύχαμε το σκοπό μας».

Η συγκεκριμένη απολογία προκάλεσε (για κάποιο λόγο) την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στο Vanity Fair που «έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη για την ήσσονος σημασίας επίθεση στη διεφθαρμένη Χ.», όπως συνηθίζει να χαρακτηρίζει την Κλίντον από την περίοδο των αμερικανικών εκλογών.

Στη συνέχεια εκτόξευσε τα πυρά του κατά της Άννας Γουίντουρ. Η φράση «was all set to be Amb to Court of St James's» πιθανότατα αναφέρεται στις φήμες που ήθελαν τη σιδηρά κυρία της μόδας ν' αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο επί διακυβέρνησης Ομπάμα.

Ζήτημα για το οποίο ο Τραμπ είχε διαφορετική άποψη πριν από μερικά χρόνια:

I am happy to hear that Pres.Obama is considering giving Anna Wintour @voguemagazine an ambassadorship. She is a winner & really smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2012

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Γουίντουρ είναι διευθύντρια της Vogue και όχι του Vanity Fair, ωστόσο διατηρεί τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας στον όμιλο Condé Nast, ο οποίος εκδίδει και τα δύο περιοδικά.

Κανείς δεν ξέρει αν ο Αμερικανός πρόεδρος τα έχει απλώς μπερδέψει.

Με πληροφορίες από Vox