Οι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, με σφοδρές χιονοπτώσεις και ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους εξακολουθούν να πλήττουν τις βόρειες ΗΠΑ και τον Καναδά και οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να παραταθούν μέχρι και το επόμενο έτος.

Η πόλη Ήρι, κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα, πάνω στην ομώνυμη λίμνη που αποτελεί το «φυσικό σύνορο» των ΗΠΑ με τον Καναδά, πέρασε τα Χριστούγεννα μέσα στο χιόνι: μέσα σε 48 ώρες καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα χιονιού ύψους 1,5 μέτρου. Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να επιτάξουν τα αναγκαία βαριά μηχανήματα και να καθαρίσουν τους δρόμους για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προστεθούν άλλα 2-5 εκατοστά χιονιού στην πόλη, οι κάτοικοι της οποίας κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μετακίνηση που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τομ Γουλφ, ανακοίνωσε ότι η εθνοφρουρά θα συνδράμει τις τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, τα 86 εκατοστά χιονιού που έπεσαν ανήμερα τα Χριστούγεννα στην Ήρι αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών για την πόλη - το προηγούμενο ήταν 51 εκατοστά, από τις 22 Νοεμβρίου 1956.

A historic snowfall for #Erie. NWS says 34 inches so far. I’ve spent a couple hours just getting close to being able to get out, with more snow falling. #erielive pic.twitter.com/ErSo8e2IsW