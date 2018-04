Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Tiangong-1 εισήλθε στην γήινη ατμόσφαιρα και κάηκε σχεδόν ολοσχερώς πάνω από το μεσαίο τμήμα του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το σκάφος μπήκε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης περί τις 08:15 ώρα Πεκίνου (03:15 ώρα Ελλάδας) και το «μεγαλύτερο μέρος του» κάηκε κατά την επανείσοδό του, διευκρίνισε η κινεζική υπηρεσία διαστήματος μέσω του ιστοτόπου της.

Λίγο νωρίτερα, είχε γνωστοποιήσει ότι επρόκειτο να κάνει την επανείσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα πάνω από τα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας, ανάμεσα στο Σάου Πάουλου και στο Ρίου ντε Ζανέιρου.

Το Πεκίνο είχε διαβεβαιώσει την Παρασκευή ότι ήταν απίθανο να φθάσουν στο έδαφος μεγάλα κομμάτια του σκάφους.

NW of Tahiti - it managed to miss the 'spacecraft graveyard' which is further south! pic.twitter.com/Sj4e42O7Dc