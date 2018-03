Η εταιρία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla ανακοίνωσε ότι ένα όχημά της, που ενεπλάκη σε θανατηφόρο ατύχημα στην Καλιφόρνια, βρισκόταν σε λειτουργία αυτόματου πιλότου, θέτοντας περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνολογίας της αυτόνομης οδήγησης.

Ένα από τα αυτοκίνητα Model X της Tesla, συνετρίβη σε ένα οδόφραγμα στις 23 Μαρτίου και πήρε φωτιά με αποτέλεσμα το θάνατο του οδηγού.

Η εταιρία αναφέρει ότι ο 38χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος πέθανε στο δυστύχημα, είχε ενεργοποιήσει τον αυτόματο πιλότο, λίγο πριν τη συντριβή.

