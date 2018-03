Η ψηφιακή βοηθός Alexa της Amazon που, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη της, απαντά σε ερωτήσεις και δέχεται εντολές από τους χρήστες, εμφανίζει περίεργα συμπτώματα, καθώς ξαφνικά αρχίζει μόνη της και χωρίς λόγο, να γελάει με ανατριχιαστικό τρόπο.

Τα πρώτα κρούσματα αναφέρθηκαν σε «έξυπνα» ηχεία που διαθέτουν την Alexa (η οποία βρίσκεται σε διάφορες συσκευές) και από τα οποία ξεπηδούσαν ρομποτικά γέλια χωρίς αιτία, ξαφνιάζοντας τους χρήστες.

Αφού άρχισαν να κυκλοφορούν ολοένα περισσότερες σχετικές ιστορίες χρηστών στο διαδίκτυο, η Amazon αναγνώρισε τελικά το πρόβλημα και υποσχέθηκε ότι θα το φτιάξει.

«Εκεί που καθόμασταν στο καθιστικό με τη μαμά μου και καμία μας δεν μιλούσε», έγραψε μια χρήστης στο Twitter, «ξαφνικά η Alexa μας ενεργοποιήθηκε και γέλασε χωρίς λόγο. Δεν είπε το παραμικρό, απλώς γέλασε».

so my mom & I are just sitting in the living room, neither of us said a word & our Alexa lit up and laughed for no reason. she didn’t even say anything, just laughed.



we unplugged her. — taylor wade (@taylorkatelynne) 5 Μαρτίου 2018

Ένας άλλος χρήστης ανέφερε ότι η Alexa άρχισε να γελάει στο μέσον μιας συζήτησης στο γραφείο του.

Όταν ο χρήστης τη ρώτησε γιατί το κάνει, η Alexa απάντησε «συγγνώμη, δεν είμαι βέβαιη». Κάποιος τρίτος χρήστης ζήτησε από την Alexa να παίξει μουσική και εκείνη έβαλε τα γέλια.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Ήμουν ξαπλωμένος και ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ, όταν η Alexa έβγαλε ένα πολύ δυνατό και θριλερικό γέλιο από τα ηχεία μου Amazon Echo. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δολοφονηθώ απόψε!».

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. — Gavin Hightower (@GavinHightower) 26 Φεβρουαρίου 2018

Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?



It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy. — David Woodland (@DavidSven) 1 Μαρτίου 2018

Κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε την ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» του 1968, όπου - σε μια κλασική περίπτωση απείθειας της μηχανής - το ρομπότ HAL 9000 λέει στον αστροναύτη που της είχε ζητήσει κάτι, τη διάσημη φράση: «Συγγνώμη Ντέιβ, φοβάμαι πως δεν μπορώ να το κάνω αυτό».

Μια εξήγηση γι' αυτή τη συμπεριφορά, την οποία έδωσε η Amazon, σύμφωνα με τη βρετανική Guardian και το BBC, είναι ότι σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις η προσωπική ψηφιακή βοηθός ακούει την ανύπαρκτη εντολή «Alexa, γέλασε».

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp — CaptHandlebar (@CaptHandlebar) 23 Φεβρουαρίου 2018

Πώς βέβαια μπορεί να ακούει η Alexa κάτι που δεν ειπώθηκε, παραμένει ερωτηματικό.

Η εταιρεία είπε ότι θα αλλάξει τη σχετική εντολή σε «Alexa, μπορείς να γελάσεις;». Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα σωπάσει το φάντασμα στη μηχανή.

Με πληροφορίες από Verge, Buzzfeed