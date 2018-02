Τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα έκανε το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, πλησιάζοντας στην ώρα για την «παρθενική» του πτήση.

Η πρεμιέρα του, αναφέρει η γερμανική Die Welt σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της, θα γίνει στην έρημο Μοτζάβε, στην αμερικανική πολιτεία της Καλιφόρνια.

Το γιγαντιαίο αεροσκάφος έχει έξι κινητήρες, 28 τροχούς και ένα άνοιγμα των πτερυγίων 117 μέτρα, ενώ ο στόχος είναι στο μέλλον να μπορεί να πετάξει και στο διάστημα.

Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της Microsoft, Πολ Άλεν, ανήκει στην ομάδα των επιχειρηματιών που αγαπούν την τεχνολογία και οδηγούν την αμερικανική αεροδιαστημική βιομηχανία προς τα εμπρός με οραματικές ιδέες.

Ακριβώς όπως ο Έλον Μασκ ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία SpaceX ή ο ιδρυτής του Amazon Τζεφ Μπέζος, τη διαστημική εταιρεία Blue Origin, ο Πολ Άλεν δημιούργησε το 2011 την εταιρεία αεροσκαφών Stratolaunch Systems.

Το γιγαντιαίο αεροσκάφος Stratolaunch, με συνολικό βάρος μέχρι 590 τόνους, δεν προορίζεται να μεταφέρει επιβάτες, αλλά προορίζεται ως πλατφόρμα εκτόξευσης πυραύλων. Στο τέλος της δεκαετίας, η εταιρεία θέλει να ξεκινήσει τακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το αεροσκάφος μοιάζει με ένα καταμαράν του ουρανού, επειδή υπάρχουν δύο άτρακτοι τοποθετημένοι κάτω από μια τεράστια επιφάνεια μεταφοράς. Το τριμελές πλήρωμα αργότερα θα έχει θέσεις καθίσματος μόνο στη δεξιά άτρακτο για να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το αεροσκάφος. Το μοντέλο βασίζεται σε δύο αεροσκάφη Boeing 747.

Το μοναδικό αεροσκάφος Stratolaunch βασίζεται στις τεχνολογικές ιδέες του θρυλικού μηχανικού Paul Rutan, που χρηματοδοτήθηκε από τον Πολ Άλεν. Το αεροσκάφος πρόκειται να μεταφέρει τον πύραυλο στη μέση των φτερών μεταξύ των δύο ατράκτων σε ύψος περίπου δέκα χιλιομέτρων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκτόξευση του πυραύλου.

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA