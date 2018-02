Tην κατασκευή ενός τιτάνιου, μηχανικού ρολογιού, ύψους 152 μέτρων, που θα μετρά τον χρόνο σε χιλιετίες, ανακοίνωσε ο ιδρυτής του Amazon, Τζεφ Μπέζος στους χιλιάδες ακολούθους του στο twitter.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη είπε πως, με την κίνησή του αυτή, θέλει να ενθαρρύνει την ανθρωπότητα να σκεφτεί μακροπρόθεσμα.

Η αρχική ιδέα ανήκει στον Αμερικανό προγραμματιστή Ντάνιελ Χιλς, που είχε προτείνει την κατασκευή ενός ρολογιού, του οποίου οι δείκτες θα προχωρούσαν «πολύ πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο ρολόι στον κόσμο».

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ