Το κόκκινο ηλεκτρικό Tesla Roadster αξίας 100.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ, με τον «Αστράνθρωπο» στο τιμόνι του -μία ανθρωπόμορφη κούκλα ντυμένη με διαστημική στολή- χάραξε νέα πορεία.

Κατευθύνεται, τελικά, πέρα από τον Άρη που ήταν ο αρχικός στόχος, προς τη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στον γειτονικό πλανήτη και στον Δία, όπου η πιθανότητα μιας καταστροφικής σύγκρουσης δεν είναι αμελητέα.

Αν και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μέχρι να φθάσει εκεί μετά από ένα πολύμηνο ταξίδι, μπορεί η κοσμική ακτινοβολία που στο μεταξύ θα βομβαρδίζει το διαστημικό αυτοκίνητο και τον «οδηγό» του, να έχει προκαλέσει τη σταδιακή αποσύνθεσή τους.

Ο Μασκ έκανε γνωστό, με μήνυμά του στο Twitter, ότι ο ισχυρότερος πύραυλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Falcon Heavy της Space X, ο οποίος εκτοξεύθηκε με επιτυχία από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ το βράδυ της Τρίτης , «ξεπέρασε την τροχιά του 'Αρη και συνεχίζει με στόχο τη ζώνη των αστεροειδών». Η Space X δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν η αλλαγή πορείας έγινε από λάθος ή επί σκοπού.

Μερικοί παρερμήνευσαν τη δήλωση αυτή, νομίζοντας ότι ο πύραυλος ήδη έφθασε πέρα από τον «κόκκινο πλανήτη», κάτι για το οποίο θα χρειάζονταν αρκετοί μήνες. Αυτό που ο Μασκ στην πραγματικότητα είπε, είναι ότι ο πύραυλος ξέφυγε από την αρχικά προγραμματισμένη ελλειπτική τροχιά του, που θα τον έφερνε κοντά στον 'Αρη, και πλέον εισήλθε σε μια νέα τροχιά γύρω από τον Ήλιο, η οποία θα τον πάει ακόμη πιο πέρα, στη ζώνη των αστεροειδών.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF