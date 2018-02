Η αμερικανική ιδιωτική διαστημική εταιρεία SpaceX του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ εκτόξευσε με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τον πύραυλο βαρέων βαρών Falcon Heavy, τον πιο μεγάλο και ισχυρό αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Στην παρθενική πτήση του, ο πύραυλος μεταφέρει στο εσωτερικό του ένα κόκκινο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο Tesla Roadster, που κατασκευάζει η αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επιχειρηματίας αποκάλυψε μετά την εκτόξευση από το ιστορικό Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα ότι έτρεμε από τον φόβο του για την έκβαση της εκτόξευσης και ότι έδινε πιθανότητες 50-50 κάτι να πάει στραβά σε αυτό το πρώτο τεστ.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O