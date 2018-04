Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Champions League και ταυτόχρονα επική ανατροπή στη διοργάνωση (μόλις 2 φορές είχε ανατραπεί διαφορά τριών τερμάτων σε αγώνα ρεβάνς) σημειώθηκε στο «Ολίμπικο» με τον Μανωλά να γνωρίζει την αποθέωση.

Ο Κώστας Μανωλάς πέτυχε το γκολ-πρόκρισης στο 82' και η Ρόμα νίκησε με 3-0 την Μπαρτσελόνα, ανατρέποντας το εις βάρος της 1-4 στο «Καμπ Νόου» με την ομάδα της «αιώνιας πόλης» να φτάνει έτσι στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορίας της.

Μετά από 48 ματς σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν, η «Μπαρτσα» ηττήθηκε για 2η φορά, αλλά η ήττα αυτή έμελλε να της στερήσει τη δυνατότητα να φτάσει για 11η φορά στους ημιτελικούς του Champions League.

Η Ρόμα το πίστεψε πάρα πολύ παρά το εις βάρος της αποτέλεσμα στην Βαρκελώνη, ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς με τον Τζέκο (6΄) και στο 58΄ με το πέναλτι του Ντε Ρόσι το όνειρο των γηπεδούχων άρχισε να παίρνει «σάρκα και οστά». Ο Κώστας Μανωλάς ήταν αυτός που το έκανε πραγματικότητα με την κεφαλιά στο 82', σηκώνοντας το «Ολίμπικο» στο πόδι.

Ο Κώστας Μανωλάς στις πρώτες του δηλώσεις μετά την πρόκριση που χάρισε στη Ρόμα αναφέρθηκε στο πόσο ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πίστευαν στην ανατροπή παρά την βαριά ήττα στο πρώτο ματς.

