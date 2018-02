Ο αμερικανός αθλητής Gus Kenworthy είχε μια δύσκολη πρεμιέρα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Pyeongchang.

Ο 26χρονος σκιέρ υπέστη μια πτώση που οδήγησε σε τραυματισμό του και λίγο πριν προσπαθήσει να συνεχίσει δέχτηκε τη συμπαράσταση του συντρόφου του.

Πριν από την προσπάθειά του για τα προκριματικά για το slopestyle των ανδρών, ο Kenworthy φίλησε τον φίλο του Matthew Wilkas. Τη στιγμή κατέγραψε η κάμερα του NBC και την μετέδωσε στο αθλητικό του πρόγραμμα.

Η έκπληξη εδώ δεν είναι ότι ο Kenworthy είναι γκέι ή ότι έχει φίλο. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης είχε κάνει coming out πριν από περίπου δύο χρόνια άλλωστε και έκτοτε έχει μιλήσει για την ομοφυλοφιλία σε συνεντεύξεις του.

Το γεγονός πως το NBC επέλεξε να μεταδώσει τη στιγμή μεταξύ Kenworthy και Wilkas ήταν αυτό που μάλλον ξάφνιασε το Twitter.

NBC has now shown @guskenworthy kissing his boyfriend AND rainbow Pride flags in the stands. Kenworthy on to the finals. Progress. https://t.co/WlAgM5edYb pic.twitter.com/CoMWkTjViW