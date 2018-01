Η αγωνιστική άνοδος του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται πως συνοδεύεται και από την εκτόξευση της δημοφιλίας του καθώς η φανέλα που φορά στους Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον 4η σε πωλήσεις σε όλο το NBΑ.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω του NBAStore.com και αφορούν την περίοδο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017, ο 23χρονος σούπερσταρ βρίσκεται στο top 5 των πωλήσεων πίσω μόνο από τους Στεφ Κάρι (Ουόριορς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς) και Κέβιν Ντουράντ (Ουόριορς).

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, πως ο Giannis καταφέρνει να αφήσει πίσω του κορυφαία ονόματα του NBA όπως π.χ. ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (Θάντερς), ο Καουάι Λέοναρντ (Σπερς) και ο Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς).

Παρεμπιπτόντως, η 4η θέση είναι η υψηλότερη που έχει φτάσει ποτέ ο Αντετοκούνμπο όσα χρόνια αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

The Greek Freak has cracked into the Top 5 of NBA Jersey sales!!#FearTheDeer https://t.co/E9tyAABY8c