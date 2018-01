Μία εμφάνιση με βαθμό δυσκολίας παρακολούθησαν την προηγούμενη Τετάρτη οι φίλοι του πατινάζ στο αμερικανικό U.S. Figure Skating Championships στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Πρωταγωνιστής ο Jimmy Ma που επέλεξε να διαγωνιστεί με το "Turn Down for What" των DJ Snake Lil Jon.

Το μουσικό θέμα που επέλεξε ήταν ξεσηκωτικό και δύσκολο συνάμα, όμως κατάφερε να φέρει έναν νέο αέρα στο καλλιτεχνικό πατινάζ και όπως εξήγησε, μετά την εμφάνισή του, στόχος ήταν να "δημιουργήσει ενθουσιασμό στο κοινό, με ένα μουσικό θέμα που θα ξεσήκωνε την παραδοσιακή γενιά θεατών του καλλιτεχνικού πατινάζ και θα είχε κάτι να πει και στα νεανικά κοινά".

Και μπορεί ο Ma να τερμάτισε 11ος στον διαγωνισμό, ωστόσο σίγουρα έφερε αυτό το κάτι διαφορετικό στον πάγο που έκανε την εμφάνιση του viral και την επιλογή μουσικού θέματος απολύτως ξεχωριστή σε ένα σπορ στο οποίο βασιλεύει η κλασική μουσική ή έστω σύγχρονα μουσικά θέματα στην πιο ορχηστρική απόδοση τους. Δείτε την εμφάνισή του: