Τον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τις πολιτικές κινήσεις του στο ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ επαινεί η διεθνής πολιτική επιθεώρηση Foreign Policy, σημειώνοντας πως θα πρέπει να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης.

«Οι δύο ηγέτες που αξίζουν το Νόμπελ Ειρήνης δεν συναντήθηκαν στη Σιγκαπούρη αυτή τη βδομάδα. Αντιθέτως θα βρεθούν την Κυριακή στις ακτές μιας λίμνης, που συνορεύει με την Ελλάδα, την πΓΔΜ και την Αλβανία. Οι πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας της Ελλάδας και Ζόραν Ζάεφ της Μακεδονίας -μια χώρα που σύντομα να είναι επισήμως γνωστή ως Βόρεια Μακεδονία- θα υπογράψουν μια συμφωνία που επιλύει μια μακρά διαμάχη δεκαετιών για την ονομασία της πΓΔΜ», ξεκινά το άρθρο του Foreign Policy.

Greece's prime minister, together with his partner in Macedonia, has created a model for solving identity clashes across the globe.https://t.co/5dRfBajjiK