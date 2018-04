Ο Jay- Z μίλησε ανοιχτά για την απιστία του στο γάμο με την Beyoncé, εξηγώντας πως δουλεύει σκληρά εδώ και χρόνια ώστε να «διορθώσει τα λάθη» του.

Μετά από χρόνια έντονης φημολογίας, το 2017 ο διάσημος ράπερ είχε παραδεχθεί για πρώτα φορά πως υπήρξε άπιστος στη σχέση του με την τραγουδίστρια.

Τα σενάρια ξεκίνησαν το 2014 όταν ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο της Solange Knowles να βρίζει και να επιτίθεται στον Jay- Z μέσα σε ένα ασανσέρ. Το 2016 η Beyoncé αναζωπύρωσε τις φήμες όταν στο μουσικό της άλμπουμ Lemonade, είχε αναφερθεί στην απιστία του συζύγου της μέσα από στίχους όπως το «Becky with the good hair».

Και τώρα ο Jay- Z αποφάσισε να μοιραστεί με τον κόσμο περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του David Letterman «My Next Guest Needs No Introduction».

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, εξήγησε πως πλέον έχει γίνει «άλλος άνθρωπος» και πως νιώθει περήφανος για την πρόοδο που έχει κάνει έκτοτε.

«Πολλοί άντρες δεν προετοιμαζόμαστε συναισθηματικά όταν είμαστε νέοι. Μας λένε, "Φέρσου σαν άντρας, μην κλαις!". Εγώ θέλω να έχω τα συναισθηματικά εργαλεία που χρειάζονται για να κρατήσω μαζί την οικογένειά μου», είπε ο ράπερ, προσθέτοντας πως «έχει μια όμορφη γυναίκα με κατανόηση που γνωρίζει ότι είμαι καλύτερος από τα άσχημα που έχω κάνει».

Ο Jay- Z αποκάλυψε επίσης πως με την σύζυγό του, Beyoncé, έκαναν ψυχοθεραπεία ώστε να δουλέψουν τα προβλήματα στη σχέση τους. «Αγαπάμε ο ένας τον άλλον, οπότε το δουλέψαμε για χρόνια κι εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στη σχέση μας, να επικοινωνούμε και να ωριμάζουμε», σημείωσε.

Όπως είπε, θεωρεί ότι πλέον είναι σε πολύ καλύτερο σημείο, τονίζοντας ότι νιώθει περήφανος για την εικόνα του σήμερα. «Είμαι περήφανος για τον πατέρα και τον σύζυγο που έχω γίνει σήμερα, λόγω την δουλειάς που έχει γίνει», κατέληξε.

