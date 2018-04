Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας και την πεθερά της Σοφία εξακολουθεί να κάνει το γύρο του κόσμου και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για τη σχέση των δύο γυναικών.

Καθώς η βασιλική οικογένεια δεν έχει ακόμη κάνει κάποιο σχόλιο για όσα κατέγραψαν οι κάμερες, φήμες, θεωρίες και μαρτυρίες για το συμβάν συνεχίζουν να δημοσιεύονται με το θέμα να απασχολεί εκτενώς τον διεθνή και κυρίως τον ισπανικό Τύπο.

Όλα ξεκίνησαν μέσα στην εκκλησία την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα και ενώ οι φωτορεπόρτερ απαθανάτιζαν την τέως βασίλισσα Σοφία να ποζάρει υπερήφανη έχοντας στην αγκαλιά της τις δυο εγγονές της, τη 12χρονη Λεονόρ και τη 10χρονη Σοφία.

Εκεί παρενέβη η νυν βασίλισσα Λετίθια που μπήκε μπροστά και έμοιαζε να θέλει να χωρίσει την κόρη της από την πεθερά της.

Πεθερά και νύφη φαίνονται να έχουν μία έντονη συζήτηση και τότε παρεμβαίνει φανερά έκπληκτος ο βασιλιάς Φελίπε προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Λίγη ώρα αργότερα όμως όλη η οικογένεια βρέθηκε έξω από τον Καθεδρικό της Μαγιόρκα και οι πόζες συνεχίστηκαν. Εκεί όλα έμοιαζαν πιο ήρεμα, αλλά μια ακόμη κίνηση της Λετίθια που κατέγραψαν οι κάμερες προκαλεί σήμερα σχόλια.

Η γιαγιά Σοφία κρατά και πάλι στην αγκαλιά της τις εγγονές, σκύβει και δίνει ένα φιλί στο μέτωπο της Λεόνορ και τότε η μαμά σπεύδει και με μια γρήγορη κίνηση σκουπίζει το μέτωπο της κόρης της.

