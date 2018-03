Υποψηφιότητα για τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης θα θέσει η Σίνθια Νίξον, μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς και των ταινιών «Sex and the City» και ακτιβίστρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων.

Η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης με αντίπαλο τον εν ενεργεία κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, διεκδικώντας το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι φήμες για την υποψηφιότητά της κυκλοφορούσαν εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες.

«Αγαπώ τη Νέα Υόρκη και σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για κυβερνήτρια» ήταν το μήνυμα που δημοσίευσε η 51χρονη στο Twitter.

Η Νίξον, που κέρδισε ευρεία δημοσιότητα χάρη στον ρόλο της δικηγόρου Μιράντα Χομπς, γνωστοποίησε τις πολιτικές της προθέσεις αναρτώντας ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, όπου εμφανίζεται μέσα στο τρένο, στον δρόμο ή στο σπίτι της έχοντας στο πλευρό της τη σύζυγό της Κριστίν Μαρινόνι, με την οποία παντρεύτηκαν το 2012.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD