O RuPaul μόλις έγινε η πρώτη drag queen με δικό της αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας (Hollywood Walk of Fame).

Ο 57χρονος οικοδεσπότης του Drag Race δήλωσε ότι ήταν πολύ συγκινημένος με την τιμή την οποία ονειρευόταν από τότε που ήταν παιδί.

«Αυτή είναι σίγουρα η πιο σημαντική στιγμή της επαγγελματικής μου καριέρας» δήλωσε ο σταρ της τηλεόρασης.

Πολλοί ήταν οι φανς του ίδιου, αλλά και του σόου, που είχαν γεμίσει τη λεωφόρο του Χόλιγουντ για να τον χειροκροτήσουν και να τον ευχαριστήσουν για όλα όσα έχει προσφέρει στην κοινότητα των LGBTQ.

