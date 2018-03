Τα Council of Fashion Designers of America Awards, ή αλλιώς τα «Όσκαρ της Μόδας» όπως αποκαλούνται, γίνονται κάθε χρόνο πρωτοσέλιδο (και) για το κόκκινο χαλί τους, αφού μεγάλα ονόματα τη βιομηχανίας του θεάματος κάνουν πάντα εκεί μερικές εμπνευσμένες και άκρως στιλάτες εμφανίσεις.

Στην φετινή λίστα των υποψηφίων, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, συγκαταλέγονται ο Raf Simons, που πέρυσι κέρδισε αρκετά βραβεία CFDA, αλλά και ο Virgil Abloh της Off-White. Αμφότεροι διεκδικούν το τίτλο του Σχεδιαστή της Χρονιάς, στις κατηγορίες Menswear και Womenswear.

Οι Mary-Kate και Ashley Olsen είναι επίσης υποψήφιες για δύο βραβεία.

Να σημειωθεί πως τα CFDAs απονέμουν κάθε χρόνο κι ορισμένα τιμητικά βραβεία, τα οποία φέτος προορίζονται για τις Diane von Furstenberg, Donatella Versace και τον εκδότη της βρετανικής Vogue, Edward Enninful.

Ολόκληρη η λίστα με τους φετινούς υποψήφιους:

Womenswear Designer of the Year Award

Raf Simons for Calvin Klein, Gabriela Hearst, Marc Jacobs, Virgil Abloh for Off-White, and Ashley and Mary-Kate Olsen for the Row.

Menswear Designer of the Year Award

Raf Simons for Calvin Klein, Virgil Abloh for Off-White, James Jebbia for Supreme, Thom Browne, and Tom Ford.

Accessory Designer of the Year Award

Paul Andrew, Stuart Vevers for Coach, Rachel Mansur and Floriana Gavriel for Mansur Gavriel, Irene Neuwirth, and Ashley and Mary-Kate Olsen for the Row.

Swarovski Award for Emerging Talent

Mike Amiri for Amiri, Laura Vassar Brock and Kristopher Brock for Brock Collection, Aurora James for Brother Vellies, Kerby Jean-Raymond for Pyer Moss, and Sander Lak for Sies Marjan.

Swarovski Award for Positive Change

Diane von Furstenberg.

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award

Narciso Rodriguez

Founder's Award

Carolina Herrera

Media Award

Edward Enninful.

International Award

Donatella Versace