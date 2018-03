Την ίδια νύχτα που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Λος Άντζελες, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον «άρπαξε» στο στόμα του από την άλλη πλευρά της πόλης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Fulfillment Fund, μιας οργάνωσης που προωθεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην ομιλία του ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι «η εκπαίδευση σε κολέγια είναι σημαντική, αλλά η εκπαίδευση χωρίς ανθρωπιά είναι αμάθεια. Κοιτάξτε τον Πρόεδρό μας. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, έχει λάβει ποιοτική εκπαίδευση, αλλά παραμένει ένας ηλίθιος».

Education without humanity is ignorance. Look at our President. -- Robert De Niro pic.twitter.com/1EcdQeSUbA