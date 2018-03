Η αρραβωνιαστικιά του πρίγκιπα Χάρι, η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ, παραβρέθηκε για πρώτη φορά σήμερα σε μια επίσημη εκδήλωση παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ, σε μια επιμνημόσυνη τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Η παρουσία της Μαρκλ στη θρησκευτική τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, μαρτυρά τη σταδιακή ένταξή της στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, που έχει προγραμματιστεί για την 19η Μαΐου.

The Queen is joined by other Members of The Royal Family at @Wabbey as they celebrate #CommonwealthDay . pic.twitter.com/Vjy5gIgDZU

Στην τελετή παρέστησαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας: εκτός του πρίγκιπα Χάρι, ο πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του, τη δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Σε ένα μήνυμα με αφορμή την τελετή, η Ελισάβετ εξήρε τους «δεσμούς της Κοινοπολιτείας», που ενώνει 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 53 χώρες και επισήμανε «την πολυπολιτισμικότητα, κίνητρο για εορτασμούς παρά για διχασμό».

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle also met performers at Westminster Abbey. #CommonwealthDay pic.twitter.com/jdVxrxHWKJ