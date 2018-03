Η Κέιτλιν Τζένερ δήλωσε σε νέα της συνέντευξη ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ήταν ότι «χειρότερο» συνέβη στα δικαιώματα των transgender γυρνώντας την κοινότητα 20 χρόνια πίσω.

«Όσον αφορά τα δικαιώματα των trans, αυτή η κυβέρνηση ήταν η χειρότερη απ'όλες» είπε η Τζένερ στο Newsweek. «Γύρισαν την κοινότητά μας 20 χρόνια πίσω» πρόσθεσε.

«Θα είναι δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα, όμως έχουμε περάσει στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε».

Η Τζένερ, μία από τις πιο διάσημες γυναίκες transgender, είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τράμπ κατά την διάρκεια των αμερικανικών εκλογών.

Όμως, μετά την ακύρωση της απόφασης του προκατόχου του, για το δικαίωμα των διεμφυλικών μαθητών να επιλέγουν την τουαλέτα που θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με την ταυτότητα φύλου τους, άλλαξε στάση.

Σε ένα tweet της, είχε αναφέρει ότι βλέπει την κίνηση αυτή του Τραμπ ως «καταστροφή» και του υπενθύμισε ότι είχε υποσχεθεί να προστατεύσει την LGBTQ κοινότητα

Well @realDonaldTrump, from one Republican to another, this is a disaster. You made a promise to protect the LGBTQ community. Call me. pic.twitter.com/XwYe0LNUOq