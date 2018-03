Η Έμα Γουότσον απάντησε για το μεγάλο φιάσκο με το τατουάζ, το οποίο επέλεξε για να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, καθώς όλοι παρατήρησαν από την πρώτη στιγμή το ορθογραφικό λάθος, απορώντας πώς δεν το κατάλαβε εγκαίρως και η ίδια.

Η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το πάρτι του Vanity Fair, που ακολουθεί παραδοσιακά την τελετή απονομής, φορώντας ένα μακρύ, μαύρο φόρεμα και έχοντας γραμμένη στο εσωτερικό τους χεριού της τη φράση «Times Up», προς τιμήν του κινήματος κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ.

Το πρόβλημα ήταν πως όποιος της έκανε το τατουάζ ξέχασε να βάλει την απόστροφο που απαιτείται, η απουσία της οποίας αλλάζει εντελώς το νόημα της φράσης. Κανονικά το κίνημα ονομάζεται «Time's Up» και όχι «Times Up», όπως γράφτηκε στο τατουάζ.

Μετά τα δεκάδες δημοσιεύματα που επεσήμαναν το λάθος, η 27χρονη ηθοποιός απάντησε τελικά μέσω Twitter, όπους παραδέχθηκε πως δεν παρατήρησε την απουσία της αποστρόφου. «Η εμπειρία με τις αποστρόφους είναι must», αστειεύτηκε στην ανάρτησή της.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.