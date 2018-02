H Βασίλισσα Ελισάβετ δίπλα από την ισχυρή κυρία της Vogue. Δεν είναι φωτομοντάζ, αλλά η σημερινή έκπληξη που επιφύλασσε η μονάρχης της Βρετανίας στους επισκέπτες και τους καλεσμένους της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου.

Έκπληκτοι οι φωτογράφοι είδαν την Τρίτη το απόγευμα την βασίλισσα να εισέρχεται στην αίθουσα όπου είχε στηθεί η πασαρέλα του σχεδιαστή Richard Quinn.

Φορούσε ένα γαλάζιο, τουίντ φόρεμα και ένα σακάκι διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski στο πέτο. Η Ελισάβετ κάθισε σε μια από τις μπροστινές θέσεις, δίπλα στην Άννα Γουίντουρ και έδειχνε να απολαμβάνει την επίδειξη.

The Queen watched Richard Quinn’s show from the front row @LondonFashionWk #LFW before presenting him with his award.

Each year a designer will be selected by the @BFC, in collaboration with the Royal Household, to be recognised. pic.twitter.com/wqQDOJAOt5