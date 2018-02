Η Taylor Swift είναι υπερπροστατευτική με τα άλμπουμ της πριν την επίσημη κυκλοφορία τους. Επειδή η μουσική της συνήθως γίνεται στόχος διαρροών, πρέπει κάθε φορά να είναι πολύ προσεκτική με τα τραγούδια της, όταν είναι ακόμη στο στάδιο της ηχογράφησης.

Βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να γυριστεί το βιντεοκλίπ. Αλλά η διάσημη τραγουδίστρια και το επιτελείο της βρήκαν τρόπο να διαχειριστούν και αυτό, αφού ούτε οι χορευτές δεν ακούν το τραγούδι πριν κυκλοφορήσει- χορεύουν «στα τυφλά».

Το κόλπο της Taylor Swift αποκαλύφθηκε σε ένα behind-the-scenes βίντεο από το «End Game», όπου λέει πως στο βιντεοκλίπ δεν υπάρχει καθόλου μουσική, οι χορευτές χορεύουν με βάση ένα απλό τέμπο και η ίδια μόνο ακούει το τραγούδι μέσω μικροσκοπικών ακουστικών στα αυτιά της.

Το βιντεοκλίπ του «End Game»:

«Επαινώ συνεχώς τους χορευτές μου επειδή, βασικά, προσποιούνται πως ακούγεται μουσική να παίζει ενώ δεν υπάρχει καν. Εγώ έχω αυτά στα αυτιά μου», λέει η τραγουδίστρια, δείχνοντας στην κάμερα τα δύο ακουστικά. «Αυτοί [σ.σ. οι χορευτές] χορεύουν με ένα click track. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά», εξηγεί η ίδια.

Το click track είναι ένας επαναλαμβανόμενος ήχος, που ακολουθεί τον ρυθμό του τραγουδιού ώστε όσοι τον ακούνε να συντονίζουν τις κινήσεις τους.

Το να χορεύεις κατ' αυτόν τον τρόπο, χωρίς μελωδία δηλαδή, εκτός από πολύ δύσκολο, κάνει επίσης το θέαμα αρκετά αμήχανο:

2018 mood: Taylor Swift dancing to a cowbell so nobody can leak the track pic.twitter.com/VdPnddmlbt