Ο Idris Elba αρραβωνιάστηκε με την σύντροφό του, Sabrina Dhowre, και η πρόταση γάμου έγινε επί σκηνής στην προβολή της νέας του ταινίας «Yardie».

Η πρόταση γάμου έγινε στο Rio Cinema του Λονδίνου και ένας από τους θεατές που βρέθηκαν εκεί κατέγραψε σε βίντεο την στιγμή που ο 45χρονος ηθοποιός γονατίζει μπροστά στην σύντροφό της και της ζητά να τον παντρευτεί.

«Απομένουν 5 ημέρες για του Αγίου Βαλεντίνου αλλά ο Ίντρις γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του ζωντανά επί σκηνής πριν την νέα ταινία του #Yardie», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter το Rio Cinema.

Another @riocinema first! Still 5 days to Valentines Day but @idriselba went down on one knee and proposed to his girlfriend live on stage this morning before a preview of his film #Yardie pic.twitter.com/XRtca1xcv0