Τον περασμένο Νοέμβριο ο Martin Karlsson έστειλε ένα email στην Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Στη διάρκεια των 13 χρόνων δράσης του ως Νεοναζί στο Σκανδιναβικό Κίνημα Αντίστασης, την είχε μισήσει και απειλήσει. Και τώρα ήθελε να της ζητήσει συγγνώμη.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που μεγάλωσε στη Σουηδία, έγραψε ένα άρθρο στην Deutsche Welle, όπου αφηγήθηκε τη συνάντηση που είχε με τον συγκεκριμένο νεοναζί, ο οποίος την απειλούσε εδώ και χρόνια και αποκάλυψε τα όσα συζήτησαν.

"The reason I am writing to you today is because I want to ask forgiveness."



