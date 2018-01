Ο Τζέιμς Φράνκο αφαιρέθηκε ψηφιακά από το εξώφυλλο του Vanity Fair, το οποίο φιλοξενεί τις Ρις Γουίδερσπουν, Όπρα Γουίνφρεϊ και άλλους σταρ του Χόλιγουντ, μετά από κατηγορίες για «ανάρμοστη» συμπεριφορά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις εναντίον γυναικών που διατυπώθηκαν εναντίον του.

Η φωτογράφιση του εξωφύλλου έγινε από τη φημισμένη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς και αρχικά περιελάμβανε τον πρωταγωνιστή του «The Disaster Artist». Ωστόσο, μετά αφαιρέθηκε ψηφιακά.

«Πήραμε την απόφαση να μη συμπεριλάβουμε τον Τζέιμς Φρανκο στο εξώφυλλο, όταν μάθαμε για τις κατηγορίες για "ανάρμοστη" συμπεριφορά που έγιναν εναντίον του», ανέφερε στον Hollywood Reporter εκπρόσωπος του Vanity Fair.

Ο Τζέιμς Φράνκο κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από πέντε γυναίκες, μετά την εμφάνισή του στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών, όπου μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για το ρόλο του στην ταινία «The Disaster Artist».

Ο Φράνκο δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η τελική σύνθεση των αστέρων που απαρτίζουν το εξώφυλλο, από αριστερά προς δεξιά είναι: Όπρα Γουίνφρεϊ, Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Τομ Χανκς, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Ζεντέγια, Τζέσικα Τσάστεϊν, Κλερ Φόι, Μίχαελ Σάννον, Χάρισον Φορντ, Γκαλ Γκαντότ, ο αρχισυντάκτης του Vanity Fair, Γκρέυντον Κάρτερ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Εκτός από την διαγραφή του Τζέιμς Φράνκο από το εξώφυλλο του περιοδικού, δεν πέρασε απαρατήρητη η «γκάφα» στο θρυλικό Hollywood Issue.

Πολλά ήταν τα σχόλια στα social media για την Όπρα Γουίνφρεϊ η οποία εμφανίζεται σε εσωτερική φωτογραφία του περιοδικού με τρία χέρια, ενώ η Ριζ Γουίδερσπουν μοιάζει να έχει τρία πόδια.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY