To 2014, o ράπερ 50 Cent έδωσε την επιλογή στους φαν του να αγοράζουν το άλμπουμ «Animal Ambition» χρησιμοποιώντας bitcoin, στη συνέχεια το ξέχασε και τώρα ανακάλυψε ότι η συγκεκριμένη κίνηση του έχει αποφέρει εκατομμύρια.

Την εποχή εκείνη, ένα bitcoin άξιζε μόλις 662 δολάρια. Συνολικά, δηλαδή, ο Αμερικανός ράπερ έβγαλε από τις πωλήσεις περίπου 400.000 δολάρια.

Έκτοτε η αξία του bitcoin εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Στις αρχές του μήνα το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον πλανήτη άξιζε 17.000 δολάρια, για να πέσει κάτω από τις 10.000 λίγο καιρό αργότερα.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές αξίζει λίγο παραπάνω από 11.000 δολάρια.

Φαίνεται, όμως, πως ο 50 Cent, κατά κόσμον Curtis James Jackson ο τρίτος, είχε ξεχάσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό και μόλις πρόσφατα ανακάλυψε ότι τα bitcoins που έχει στην κατοχή του αξίζουν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, μεταξύ 7-8,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε υποβάλλει αίτηση πτώχευσης το 2015 όταν δικαστήριο του επέβαλε να πληρώσει 5 εκατ. ως αποζημίωση για τη δημοσίευση ενός sextape στο διαδίκτυο, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Σε ένα από τα σχετικά post έγραψε: «Καθόλου άσχημα για ένα παιδί από τo South Side, είμαι τόσο περήφανος για μένα». Για να προσθέσει αργότερα: «Το κρατάω αληθινό, είχα ξεχάσει ότι έκανα αυτή τη μαλ@@α λολ.»

A little bitcoin anyone? LOL. l know l make you sick but excuse me...I’m getting to the bag 💰 #denofthieves pic.twitter.com/DCJu2thDr9