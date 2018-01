Πολύ πριν ο Μπράντλεϊ Κούπερ γίνει πρώτο όνομα στο Χόλιγουντ είχε ασχοληθεί περιστασιακά με την δημοσιογραφία και σε ένα από τα άρθρα του πήρε θέση για το αν υπάρχει αληθινή φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών, καταθέτοντας την προσωπική του εμπειρία με την τότε καλύτερή του φίλη.

Τον Μάιο του 1993, σε ηλικία 18 ετών, ο Μπράντλεϊ Κούπερ είχε γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα Philadelphia Daily News με τίτλο «When best friends cross the line» [σ.σ. Όταν οι κολλητοί φίλοι ξεπερνούν τα όρια], στο οποίο αφηγήθηκε το πώς η φιλία του με την τότε κολλητή του εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση.

«Μπορούν κολλητοί φίλοι, που είναι του αντίθετου φύλου, να κάνουν σχέση χωρίς να καταστρέψουν τη φιλία τους; Στην δική μου περίπτωση, ναι... μέχρι στιγμής», ξεκινά το άρθρο του ο διάσημος ηθοποιός, ξετυλίγοντας στη συνέχεια το κουβάρι της ιστορίας κι αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως η Deborah Landes στο παρελθόν έβγαινε με έναν άλλο φίλο του.

«Ξέρω πως μόλις κάνεις το βήμα και πατήσεις την γραμμή του πλατωνικού όλα υποτίθεται πως αλλάζουν. Ξαφνικά αρχίζεις να μισείς εκείνον τον τύπο που κάποτε εκείνη σου έλεγε πως βρίσκει σέξι. Αλλά στην περίπτωσή μου αυτό δεν ισχύει. Κι εγώ και η καλύτερή μου φίλη, η Deborah Landes, εξακολουθούμε να μιλάμε για άλλους, παρόλο που η κουβέντα πλέον γίνεται κάπως έντονα», συνεχίζει την αφήγησή του ο Κούπερ.

Όπως εξηγεί, ο λόγος που κατάφεραν να ξεπεράσουν την γραμμή και να διατηρήσουν τη φιλία τους είναι επειδή «δεν ξέρουμε βασικά πώς να είμαστε κάτι άλλο εκτός από κολλητοί φίλοι». Αφού παραθέτει διάφορα σχετικά παραδείγματα για να αποδείξει του λόγου το αληθές, τελικά καταλήγει: «Ανέκαθεν υπήρξε μια υποβόσκουσα έλξη ανάμεσά μας, ωστόσο μόλις φέτος το συνειδητοποιήσαμε. Πριν δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε πως θα ήμασταν κάτι παραπάνω από φίλοι, ειδικά επειδή εκείνη είχε σχέση με έναν φίλο μου. Όταν χώρισαν, άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα».

Το άρθρο του Μπράντλεϊ Κούπερ έφερε στο φως ο δημοσιογράφος Tommy Rowan:

Intern Bradley Cooper, age 18, wrote in his first @PhillyDailyNews story: "Can best friends who are of the opposite sex hook up with each other without destroying their friendship? In my case, yes . . . so far." Bold. pic.twitter.com/DDyKIFtNqM