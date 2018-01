Ο Αμερικανός κωμικός Μπιλ Κόσμπι πραγματοποίησε την πρώτη του stand-up παράσταση από το 2015, λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη επανάληψη της δίκης του, όπου είναι κατηγορούμενος για σεξουαλική επίθεση.

Ο 80χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο τζαζ κλαμπ LaRose στη Φιλαδέλφεια, με την παράστασή του να προκαλεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κος Κόσμπι βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου το 2017, κατηγορούμενος ότι παρενόχλησε μια γυναίκα στην έπαυλή του το 2004.

Το σώμα των ενόρκων δεν κατόρθωσε να φθάσει σε ετυμηγορία ομοφώνως επί καμίας από τις κατηγορίες έπειτα από συνεδρίαση 50 ωρών, έτσι προγραμματίστηκε επανάληψη της δίκης τον Απρίλιο.

Ο Αφρικανοαμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά του 1980 «The Cosby Show», αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει ότι οποιεσδήποτε επαφές με τις γυναίκες που τον κατηγορούν, ακόμη και με την Καναδή, Αντρέα Κόνσταντ, η οποία ήταν και η μόνη υπόθεση που παραπέμφθηκε σε δίκη, ήταν συναινετικές.

Η παράσταση της Δευτέρας, που έλαβε χώρα σε εκδήλωση προς τιμήν του ντράμερ και τζαζίστα, Τόνι Ουίλιαμς, οργανώθηκε την τελευταία στιγμή και ήταν η πρώτη του Κόσμπι εδώ και περίπου τρία χρόνια.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν καθημερινά ντυμένο κ. Κόσμπι, να κάθεται σε ένα σκαμπό στο κλαμπ, μπροστά από ένα μικρό κοινό.

Ακούγεται να αστειεύεται για το ότι «παλιά ήταν κωμικός» και για τις αντιδράσεις που λαμβάνει.

«Υπάρχει μία πολύ καλή λέξη, "σταμάτα"» ανέφερε, προσθέτωντας: «Όχι, όχι, όχι».

Ο Μπιλ Κόσμπι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου NPR, εάν θεωρεί ότι το κίνημα #MeToo θα επηρεάσει την απόφαση των ενόρκων στην επικείμενη δίκη του. Απαντώντας πολύ απλά, είπε: «Δεν ξέρω!»

Here is the unforgettable face Cosby made when I asked him how he thinks jurors will see his case differently in the #MeToo era. pic.twitter.com/UVfTtSDsCz