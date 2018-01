Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή της ταινίας «The Last Jedi», στην οποία έχουν αφαιρεθεί όλες οι γυναίκες. Κι επειδή πρόκειται για το ίντερνετ, που τίποτα δεν μένει ασχολίαστο για πολύ, σύντομα ήρθε και η απάντηση με μια «βελτιωμένη» έκδοση του «Saving Private Ryan», χωρίς κανέναν άντρα μέσα.

Τα βίντεο προκάλεσαν βέβαια αμφιλεγόμενα σχόλια με κάποιους να το διασκεδάζουν και άλλους να κάνουν λόγο για σεξιστική προσέγγιση, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη.

Αρχικά, κάποιος ανώνυμος χρήστης ανέβασε παράνομα σε ένα σάιτ με torrent ένα βίντεο με τίτλο «Last Jedi: De-Feminized Fanedit», που πρακτικά είναι η τελευταία ταινία της σειράς Star Wars με όλες τις γυναίκες πρωταγωνίστριες, ανάμεσά τους τις Carrie Fisher, Laura Dern, Kelly Marie Tran και Daisy Ridley, να απουσιάζουν από τις σκηνές.

Η νέα ταινία που προέκυψε είχε διάρκεια μόλις 46 λεπτά και στο βίντεο, που έγινε viral, απάντησε μέχρι και ο σκηνοθέτης της ταινίας Rian Johnson, ο οποίος το βρήκε ιδιαιτέρως διασκεδαστικό. Παρόμοια αντίδραση είχαν και ο Mark Hamill.

Μετά από αυτό, ο χρήστης @LoganJames αποφάσισε να απαντήσει στην «πειραγμένη έκδοση», με ένα αντίστοιχο απόσπασμα, οπότε επεξεργάστηκε την ταινία «Saving Private Ryan» μόνο που εδώ αφαιρέθηκαν όλοι οι άντρες πρωταγωνιστές.

Όποιος έχει δει το έργο του Στίβεν Σπίλμπεργκ, γνωρίζει πως κατά 98% απαρτίζεται από αντρικούς χαρακτήρες. Στην νέα έκδοση δεν υπάρχει όμως ούτε ίχνος των Tom Hanks, Matt Damon και Vin Diesel. Η διάρκεια εδώ, απουσία αντρών, πέφτει κατά πολύ φτάνοντας μόλις στα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα από 2 ώρες και 49 λεπτά που διαρκεί η αυθεντική ταινία.

Η ανάρτηση του γνώρισε αντίστοιχη επιτυχία ανάμεσα στους χρήστες του Twitter, οπότε ο «δημιουργός» επέστρεψε και με νέα ταινία, επεμβαίνοντας αυτή τη φορά στο «Shawshank Redemption» που από 2 ώρες και 22 λεπτά έφτασε να διαρκεί χωρίς Morgan Freeman και Tim Robbins μόλις 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα.