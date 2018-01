Το «National Board of Review's 2018 Awards gala» που έγινε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη τα είχε όλα- κόκκινο χαλί, βραβεία, συγκινητικές ευχαριστήριες ομιλίες αλλά και διάσημους προσκεκλημένους. Ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψαν αναμφισβήτητα το φιλί της Μέριλ Στριπ στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Αντζελίνα Τζολί με τις κοστουμαρισμένες κόρες της.

Για την Αντζελίνα Τζολί φαίνεται πως το κόκκινο χαλί έχει γίνει κάτι σαν οικογενειακή υπόθεση, αφού στις Χρυσές Σφαίρες εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον 14χρονο γιο της Pax και στη χθεσινή βραδιά από τις κόρες της Shiloh, 11, και Zahara, 13.

Η διάσημη ηθοποιός, που τιμήθηκε με το «NBR Freedom of Expression Award» για την σκηνοθεσία της ταινίας «First They Killed My Father», φόρεσε ένα μακρύ, εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και οι κόρες της κοστούμια. Η 11χρονη Shiloh είχε βέβαια δεμένο το χέρι της καθώς χτύπησε πρόσφατα κάνοντας snowboard.

«Είμαι με μια γυναίκα που θαυμάζω πάρα πολύ και δύο άλλες γυναίκες που θαυμάζω πάρα πολύ», δήλωσε η Αντζελίνα Τζολί που εκτός από τις κόρες της είχε μαζί και την παραγωγό της ταινίας, Loung Ung.

Εντός αίθουσας τώρα, τα χειροκροτήματα έκλεψαν οι Μέριλ Στριπ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, συγκεκριμένα ο πρόλογος του τελευταίου πριν την βράβευση της διάσημης ηθοποιού με το βραβείο «Best Actress».

«Η Μέριλ είναι η πιο γενναιόδωρη και δοτική ηθοποιός. Όχι μόνο ζει μέσα στον ρόλο της, αλλά βοηθά να κάνουν το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι στην ταινία. Μέριλ σε ευχαριστώ που μιλάς ανοικτά για θέματα που μας αφορούν όλους. Σε ευχαριστώ που είσαι μια ηθοποιός που παίζει τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες με απόλυτη δέσμευση και χωρίς κριτική. Η Μέριλ δεν φαίνεται να έχει καμία ατέλεια. Και το λέω αυτό με όλη την αγάπη που σου έχω. Σε αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε ο 44χρονος ηθοποιός, που στην ομιλία τους δεν παρέλειψε να βρίσει για ακόμη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ακούγοντας τα συγκινητικά λόγια του, η Μέριλ Στριπ του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά και ένα ζεστό φιλί στο στόμα για να τον ευχαριστήσει.