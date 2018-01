Πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν ευθέως το κύρος των Χρυσών Σφαιρών επειδή η Hollywood Foreign Press Association (HFPA) απένειμε στον Τζέιμς Φράνκο το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Ο Φράνκο αποδέχθηκε το βραβείο για τον ρόλο στην ταινία «The Disaster Artist» φορώντας στο πέτο του κοστουμιού του μια καρφίτσα που έγραφε «Time's Up», την εθελοντική οργάνωση ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση που εγκαινίασαν πρόσφατα τουλάχιστον 300 γυναίκες ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και άλλες προσωπικότητες του κινηματογράφου και του θεάματος.

Η καρφίτσα που επέλεξε όμως προκάλεσε αντιδράσεις καθώς πολλές γυναίκες αμέσως μετά αποκάλυψαν πως έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο, ανάμεσά τους και μία ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο με την βράβευση του Τζέιμς Φράνκο:

Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα στο Twitter της ηθοποιού Άλι Σίντι, που αν και δεν εξαπέλυσε συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Τζέιμς Φράνκο και του Κρίστιαν Σλέιτερ, ωστόσο συνόδευσε το σχόλιό της με το #MeToo- το hashtag που εκφράζει την στήριξη στα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης μετά το σκάνδαλο Γουάινστιν που ξέσπασε πριν μερικούς μήνες.

«Οκ, μισό. Ο Κρίστιαν Σλέιτερ και ο Τζέιμς Φράνκο είναι στο τραπέζι από τις Χρυσές Σφαίρες #MeToo. Ο Τζέιμς Φράνκο μόλις κέρδισε. Σας παρακαλώ μην με ξαναρωτήσετε γιατί εγκατέλειψα την βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου», ήταν το μήνυμα της Άλι Σίντι, που το 2014 είχε παίξει στην ταινία «The Long Shift» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Φράνκο. Η ηθοποιός διέγραψε αργότερα το συγκεκριμένο μήνυμα.

Η ηθοποιός Βάιολετ Πάλϋ κατηγόρησε επίσης τον Φράνκο για σεξουαλική παρενόχληση στην ίδια και απόπειρα αποπλάνησης μιας 17χρονης φίλης της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. «Ωραία καρφίτσα Τζέιμς. Θυμάσαι τότε που έσπρωχνες το κεφάλι μου μέσα σε ένα αυτοκίνητο προς το εκτεθειμένο πέος σου και εκείνη τη φορά που είπες στη φίλη μου να έρθει στο ξενοδοχείο σου όταν ήταν 17 ετών; Αφού σε είχαν ήδη πιάσει να κάνεις το ίδιο σε μια διαφορετική 17χρονη;», έγραψε στο μήνυμά της.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 Ιανουαρίου 2018

Οι κατηγορίες ήρθαν στο φως όταν πολλοί τηλεθεατές επέκριναν έντονα την βράβευση του ηθοποιού, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου κι ενός περιστατικού σύμφωνα με το οποίο ο Φράνκο είχε κάνει πρόταση μέσω Instagram σε ένα 17χρονο κορίτσι να τον συναντήσει έξω από την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» στο Μπρόντγουεϊ.

Whatever I still remember James Franco trying to pick up a teenager on Instagram — Jessica Valenti (@JessicaValenti) 8 Ιανουαρίου 2018

everyone in town knows that james franco is a creep and that stories about his behavior were about to break. the hollywood foreign press knew it too but gave him an award anyway. — Katy Stoll (@katystoll) 8 Ιανουαρίου 2018

It’s ... rich of James Franco to be wearing a Time’s Up pin 😐 — Doree Shafrir (@doree) 8 Ιανουαρίου 2018

Από την πλευρά του ο Τζέιμς Φράνκο, ερωτηθείς σχετικά με το τελευταίο συμβάν, είχε πει τον Απρίλιο του 2014 στην εκπομπή Live! With Kelly and Michael: «Ντρέπομαι και υποθέτω είμαι απλώς δείγμα του πόσο παγίδα είναι τα social media. Είναι ο τρόπος γνωριμίας σήμερα αλλά αυτό που έμαθα είναι πως ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι στην απέναντι πλευρά. Ήταν λάθος και έμαθα το μάθημά μου».