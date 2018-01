Η Lena Dunham και Jack Antonoff χώρισαν μετά από πέντε χρόνια σχέσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση του ζευγαριού, που ξεκίνησε το 2012, τελείωσε τον Δεκέμβριο. «Ήταν κοινή απόφαση. Ο Jack και η Lena είχαν αρχίσει να απομακρύνονται οπότε τους φάνηκε λογικό να λήξουν την σχέση τους. Θέλουν το καλύτερο ο ένας για τον άλλον. Και οι δύο αποφάσισαν να προχωρήσουν», σχολίασε πηγή στο E! News.

Η 31χρονη δημιουργός του Girls και ο 33χρονος frontman των Bleachers γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά που είχε κανονίσει η αδερφή του Antonoff και ο κωμικός Mike Birbiglia το 2012.

Το πρώτο ραντεβού πήγε τόσο καλά που ο κιθαρίστας πολύ σύντομα εξομολογήθηκε στην Dunham θα πάντα για τον εαυτό του, «επειδή όταν πραγματικά σου αρέσει κάποιος, θέλεις να ξέρει τα πάντα για σένα», είχε πει ο ίδιο στο New York το 2014.

Λίγο αργότερα ο Antonoff μετακόμισε στο σπίτι της Dunham στο Μπρούκλιν. Στη διάρκεια της σχέσης τους, οι δυο τους συνεργάστηκαν σε διάφορα πρότζεκτ, ανάμεσά τους ο δίσκος των Bleachers «Gone Now», που περιλαμβάνει στίχους της Dunham.

Στο παρελθόν πολλές φορές είχαν κυκλοφορήσει φήμες για επικείμενο γάμο τους, στις οποίες η Lena Dunham είχε απαντήσει λέγοντας πως θα παντρευτούν μόνο όταν ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών νομιμοποιηθεί και στις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ.

«Δεν είμαι κατά του γάμου, αλλά μου αρέσει που με τον Jack δεν νιώθουμε καμία πίεση να το κάνουμε. έχω φίλους που γνώρισαν κάποιον, παντρεύτηκαν και πήραν διαζύγιο στην περίοδο που εμείς βγαίνουμε. Είμαστε όσο κοντά μπορεί να βρεθεί ένα ζευγάρι αιωνόβιων. Κάθε βράδυ γυρίζουμε σπίτι, πηγαίνουμε βόλτα τα σκυλιά, τα βάζουμε στα κρεβάτια τους, παίρνουμε μελατονίνη, βλέπουμε 20 λεπτά τηλεόραση και πέφτουμε για ύπνο. Είναι το πρόγραμμα αρχαίων, πολύ αρχαίων ανθρώπων», είχε πει τον Φεβρουάριο η ηθοποιός.

Από την πλευρά του Antonoff είχε χαρακτηρίσει την συμβίωση «αρκετά κανονική σε επίπεδο καθημερινότητας», λέγοντας πως η σχέση τους στηρίζεται στην προσπάθεια να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να ψάχνουν να βρουν κάτι νέο και διασκεδαστικό για φαγητό. Όσο για το ενδεχόμενο γάμου, ο ίδιος είχε πει τον Ιούνιο: «Είναι δύσκολο να φανταστείς πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, επειδή προς το παρόν τα πράγματα είναι πολύ τρελά. Μοιάζει σαν το πιο διασκεδαστικό πράγμα στον κόσμο. Ποτέ δεν γνώρισα ανθρώπους που έχουν παιδιά και δεν με κοίταξαν στα μάτια, λέγοντας "είναι το πιο υπέροχο πράγμα που μου συνέβη ποτέ"».

Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται δύο μήνες μετά από ένα μήνυμα της Dunham στο Twitter, όπου εξηγούσε πώς νόμιζε ότι ο Jack θα της έκανε πρόταση γάμου επειδή τον άκουσε να μιλάει με την αδερφή του και να λέει τις λέξεις «Lena» και «δαχτυλίδι», αλλά έκανε λάθος.

Now I literally can't sleep cuz I'm laughing too hard and I am also keeping him awake. 5.5 years, no rock and you know what? It's real nice.