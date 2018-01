Στην φετινή απονομή για τις Χρυσές Σφαίρες, που έγινε την Κυριακή, σχεδόν κάθε γυναίκα που παραβρέθηκε φόρεσε μαύρα σε ένδειξη συμπαράστασης στην πρωτοβουλία Time's Up και το κίνημα #MeToo, που αμφότερα αφορούν τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο υπήρξαν και κάποιες που αποφάσισαν να πάνε κόντρα στο ρεύμα και να μην εμφανιστούν με μαύρα στο κόκκινο χαλί, ανάμεσά τους η Blanca Blanco, που αποφάσισε να φορέσει ένα αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα.

Η επιλογή της, όπως ήταν φυσικό, σχολιάστηκε πάρα πολύ προκαλώντας πολλά αρνητικά σχόλια και έντονη κριτική.

Actress #blancablanco didn't wear black to the #GoldenGlobes a purposeful black fashion statement to raise awareness about sexual harassment and gender inequality. All eyes are on actress Blanca Blanco, who walked the red carpet in a red cut-out dress. pic.twitter.com/WoWDbVIz4e