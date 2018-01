Η εξομολόγηση της Μέριλ Στριπ για τον Γουάινστιν και το χαστούκι του Χόφμαν στο «Kramer vs. Kramer»

Η Μέριλ Στριπ αποφάσισε να μιλήσει ανοικτά για την σεξουαλική παρενόχληση που έχει δεχτεί στο Χόλιγουντ, να απολογηθεί που αρχικά σιώπησε σχετικά με τις κατηγορίες απέναντι στον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην περίφημη σκηνή με το χαστούκι του Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία «Kramer vs. Kramer».

Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο Γουάινστιν με δεκάδες γυναίκες να τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση έχουν περάσει τρεις μήνες και παρόλο που η Μέριλ Στριπ ήταν από τους πρώτους που το σχολίασε, είχε αρνηθεί ότι γνώριζε το παραμικρό για την συμπεριφορά του.

Αυτά μέχρι σήμερα, καθώς η ηθοποιός σε συνέντευξή της στους New York Times αποφάσισε να εξηγήσει για ποιο λόγο πέρασε τόσος καιρός μέχρι να μιλήσει ανοικτά.

«Το έμαθα μια Παρασκευή και πήγα σπίτι, επιστρέφοντας στην καθημερινότητά μου. Και μετά κάποιος μου είπε πως σε μια εκπομπή φώναζαν επειδή δεν είχα σχολιάσει τίποτα. Δεν έχω Twitter, τίποτα σχετικό, ούτε Facebook. Έπρεπε πραγματικά να καθίσω να σκεφτώ. Επειδή αυτό βασικά υπογράμμιζε τη δική μου αίσθηση ανιδιοτέλειας, αλλά και πόσο μοχθηρός, βαθιά μοχθηρός και υποκριτής άνθρωπος ήταν, αλλά την ίδια στιγμή πρωταθλητής ενός πραγματικά σπουδαίου έργου», δήλωσε η Μέριλ Στριπ.

Σε ανακοίνωσή της τον Οκτώβριο η Μέριλ Στριπ είχε πει σχετικά με το σκάνδαλο Γουάινστιν: «Ο Χάρβεϊ ήταν εκνευριστικός αλλά με σεβάστηκε στη συνεργασία μας, όπως έκανε και με πολλούς ακόμη με τους οποίους συνεργάστηκε επαγγελματικά. Δεν γνώριζα για αυτά τα αδικήματα. Δεν ήξερα για τις οικονομικές συμφωνίες του με ηθοποιούς και συναδέλφους μου, δεν ήξερα ότι είχε αυτές τις συναντήσεις στα δωμάτια των ξενοδοχείων, το μπάνιο του και τις υπόλοιπες ακατάλληλες, εξαναγκαστικές πράξεις».

Στην τωρινή της συνέντευξη, πρόσθεσε: «Νομίζεις πως ξέρεις τα πάντα για τους πάντες. Τόσο πολύ κουτσομπολιό. Δεν ξέρεις τίποτα. Ο κόσμος είναι ανεξιχνίαστος σε ένα βαθμό. Και είναι σοκ... σχετικά με τον Χάρβεϊ, όντως δεν γνώριζα κάτι. Πίστευα βέβαια πως έχει φιλενάδες. Αλλά όταν άκουσα φήμες για ηθοποιούς, πίστεψα πως ήταν ένας τρόπος δυσφήμισης απέναντί τους και αναφορικά με την ικανότητά τους να πάρουν το ρόλο».

