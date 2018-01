Η Μαρία Μενούνος παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Κέβιν Αντεργκάρο, το βράδυ της Κυριακής στην Times Square της Νέας Υόρκης σε έναν γάμο- έκπληξη που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τον Μάρτιο του 2016, μετά από 16 χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε ζωντανά στον αέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής «SiriusXM» του Χάουαρντ Στερν. Και το βράδυ της Κυριακής παντρεύτηκαν στη μέση της Times Square στο πλαίσιο της πρωτοχρονιάτικης εκπομπής του καναλιού Fox για τον ερχομό του 2018, με παρουσιαστή τον Στιβ Χάρβεϊ.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί περισσότερα εδώ και δύο δεκαετίες, ανακοίνωσε τον γάμο ξαφνικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα καθώς συμπαρουσιάστρια της εκπομπής ήταν η Μενούνος. Ο Χάρβεϊ επισημοποίησε τον γάμο τους.

Η Μαρία Μενούνος φόρεσε ένα στράπλες νυφικό «Randala» με δαντέλα του οίκου Pronovias, που συνδύασε με ασορτί παλτό.

Στην τελετή ήταν επίσης παρόντες οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Λίτσα Μενούνος, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Οι προετοιμασίες του γάμου έγιναν με άκρα μυστικότητα και σε πολύ λίγο χρόνο, αφού το ζευγάρι είχε μόλις 2 εβδομάδες για να οργανώσουν την τελετή και η Μενούνος για να βρει νυφικό.

Η ιδέα ξεκίνησε από μία πρόταση για πλάκα του παραγωγού της εκπομπής. «Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε το πρόγραμμα της εκπομπής για την Πρωτοχρονιά, ο παραγωγός είπε πως ήθελε να συμπεριλάβει τον γάμο ενός ζευγαριού, που θα γινόταν ζωντανά. Και μετά λέει, "Εκτός κι αν θέλεις εσύ με τον Κέβιν να παντρευτείτε". Στη αρχή γέλασα και είπα όχι. Μετά όμως στο αμάξι άρχισα να το σκέφτομαι και κατέληξα πως αυτό θα ήταν όντως τέλειο», δήλωσε η Μαρία Μενούνος.

Στη συνέχεια είπε την ιδέα στον σύντροφό της, που όπως αποδείχθηκε ήδη ετοίμαζε κάτι παρόμοιο εν αγνοία της. «Η Μαρία μου έστειλε μήνυμα αλλά δεν είχε ιδέα πως εγώ ήδη μιλούσα με τους Μπεθ και Χάουαρντ Στερν εδώ και ένα χρόνο για να βρούμε ημερομηνία να γίνει ο γάμος- έκπληξη στην εκπομπή τους. Τα είχαμε όλα κανονισμένα και ξαφνικά εκείνη μου στέλνει αυτό το μήνυμα και πάγωσα. Λέω, τι κάνουμε τώρα;», λέει ο Κέβιν Αντεργκάρο.

Τελικά αποφάσισαν να το κάνουν στην χθεσινή πρωτοχρονιάτικη εκπομπή και το σχέδιό τους ανακοίνωσαν σε ελάχιστους στενούς φίλους και συγγενείς.

«Πραγματικά πιστεύω πως μας πήρε τόσο πολύ καιρό να παντρευτούμε λόγω της πίεσης που χρειάζεται η οργάνωση ενός γάμου. Πάντα ήθελα να είναι πολύ κλειστός και παρόλο που τελικά ήταν το ακριβώς αντίθετο, μπορούσαμε να καλέσουμε μόνο κοντινούς συγγενείς, οπότε έφυγε το άγχος με τα προσκλητήρια. Ήταν τόσο τέλειο», προσθέτει η Μαρία Μενούνος.

A HUGE congrats to the newlyweds @mariamenounos and @undergaro! 💍 #NYEonFOX #MarryingMaria pic.twitter.com/2h2WPzYHg4