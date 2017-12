Στη Μισέλ Ομπάμα αρέσει τόσο πολύ το φαγητό του ελληνικού εστιατορίου «Souvla» στο Σαν Φρανσίσκο που το παρήγγειλε για μια πρόσφατη πτήση της από εκεί στην Ουάσινγκτον, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει στους ιδιοκτήτες και μια ευχαριστήρια επιστολή.

«Αγαπητό προσωπικό του εστιατορίου Souvla, ήθελα να σας γράψω για να σας ευχαριστήσω για όλα τα νόστιμα φαγητά στην πτήση επιστροφής μας στο Λος Άντζελες. Όλα ήταν εκπληκτικά και έκαναν την πτήση μας τόσο πιο απολαυστική», έγραψε στην επιστολή της η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

«Η υποστήριξη από ανθρώπους σαν κι εσάς, είναι πραγματικά σπουδαία και σημαίνει πολλά για τον Μπαράκ κι εμένα. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για το υπέροχο γεύμα», κατέληγε η επιστολή, την οποία δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter το εστιατόριο.

We’ve been so fortunate to have served so many incredible people over the years. To receive a call from @michelleobama’s team requesting Souvla for a recent trip to DC was the ultimate honor for our team. We were so grateful for this opportunity, and humbled by her letter to us. pic.twitter.com/nwSXlfLztt