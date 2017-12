Την τελευταία του πνοή άφησε μετά από τροχαίο ο Jim Burns, συν-δημιουργός της δημοφιλέστατης μουσικής εκπομπής «MTV's Unplugged» που έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1989.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o Burns παρασύρθηκε από ταξί την ώρα που προσπαθούσε να περάσει την 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν το περασμένο Σάββατο.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το ταξί έστριψε στη λεωφόρο και χτύπησε κατά λάθος τον 65χρονο άντρα την ώρα που περπατούσε μαζί με τον σκύλο-οδηγό του κοντά στο σπίτι του στο Upper East Side. Ο Burns είχε προβλήματα όρασης.

Ο άτυχος άντρας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά εξέπνευσε χθες, Πέμπτη. Ο οδηγός του ταξί παρέμεινε στο σημείο και η αστυνομία δεν εξετάζει το περιστατικό ως εγκληματικό.

Εκπρόσωπος του MTV εξέφρασε τη λύπη του για τον ξαφνικό θάνατό του.

Ο Burns δημιούργησε το «MTV Unplugged» μαζί τον Robert Small. Το δημοφιλέστατο μουσικό σόου προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1898, την εποχή του το MTV βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του στα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα της χώρας.

Από την εκπομπή (ή σόου αν προτιμάτε) πέρασαν μεταξύ άλλων σπουδαίοι καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι Νirvana, ο Έρικ Κλάπτον, η Μαράια Κάρεϊ, o Jay-Z και ο Bob Dylan παρουσιάζοντας unplugged εκδοχές των τραγουδιών τους.

Αργότερα το format της εκπομπής υιοθετήθηκε από δεκάδες μουσικά κανάλια σε όλο τον πλανήτη.

MTV was deeply saddened to learn of Jim Burns' passing. As co-creator of the beloved 'Unplugged' franchise, his groundbreaking work continues to resonate with audiences around the world. Our thoughts and prayers go out to his family and loved ones. https://t.co/Ha5u1wf9Ki