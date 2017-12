Οι φήμες ότι ο Cher θα εμφανιστεί στο Σίδνεϊ για την παρέλαση Mardi Gras το 2018 μοιάζουν να επιβεβαιώνονται απ' όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με το Sydney Morning Herald, η θρυλική τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για την 40ή επέτειο της μεγάλης παρέλασης της LGBT κοινότητας.



Η Cher αναμένεται να τραγουδήσει στην διάσημη εκδήλωση λίγες μόλις εβδομάδες μετά τους πρώτους γάμους ομοφυλοφίλων της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, το ραδιοφωνικό δίκτυο της Αυστραλίας φάνηκε να σπάει ένα εμπάργκο δημοσιεύοντας πρώτο την πληροφορία ότι η Cher έχει ήδη κλείσει για το Mardi Gras.

Ο Brandon Bear, αντιπρόεδρος του Sydney Mardi Gras, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την είδηση λέγοντας απλά ότι «δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση» και ζήτησε υπομονή.

Αλλά η Cher, που είναι γνωστή για τη δραστηριότητά της στα social media έγραψε στο Twitter: «Πού πηγαίνω τον Μάρτιο ;!»...

Και φυσικά όλοι οι φανς της τραγουδίστριας που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα gay icons ξετρελάθηκαν με τα νέα.

Ο 40ος εορτασμός θα περιλαμβάνει φέτος και την διάσημη Όπερα του Σίδνεϊ η οποία θα φωταγωγηθεί για πρώτη φορά σε χρώματα ουράνιου τόξου.

Το Σίδνεϊ θα φιλοξενήσει επί 17 ημέρες πληθώρα παραστάσεων, εκθέσεων, πάρτι και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ που θα διαρκέσει από τις 16 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 4 Μαρτίου 2018.

Η παρέλαση της 40ης επετείου φαίνεται πως θα είναι εξίσου θεαματική καθώς θα συμμετάσχουν περισσότεροι χορευτές από κάθε άλλη χρονιά και το πάρτι που θα ακολουθήσει θα είναι πολλά υποσχόμενο- ειδικά αν από τα μεγάφωνα ακουστεί η Cher να ερμηνεύει τους στίχους «Do you believe in life after love?...».