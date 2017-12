Η Τέιλορ Σουίφτ αγόρασε σπίτι σε μια θαυμάστριά της, που ήταν έγκυος και άστεγη και την κίνηση αποκάλυψε πρόσφατα η ίδια η γυναίκα, κοινοποιώντας την συγκινητική ιστορία στο app της τραγουδίστριας.

Η Στέφανι, όπως ονομάζεται η νεαρή γυναίκα, αποκάλυψε τα όσα έκανε για εκείνη η Τέιλορ Σουίφτ στο «The Swift Life», μια εφαρμογή σχεδιασμένη να δίνει τους θαυμαστές της πρόσβαση σε αποκλειστικές φωτογραφίες, βίντεο ενώ λειτουργεί και ως πλατφόρμα επικοινωνίας για να συνομιλούν μεταξύ τους και μαζί της οι φαν.

«Σκεφτόμουν πολύ καιρό να δημοσιοποιήσω αυτήν την ιστορία. Τελικά αποφάσισα να σας πω όλα όσα έκανε για μένα η Τέιλορ Σουίφτ εκείνη τη νύχτα. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζετε είναι πως για τους 8 μήνες της εγκυμοσύνης μου υπήρξα άστεγη. Για να μην τα πολυλογώ, το πρώτο μας διαμέρισμα χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και χάσαμε τα πάντα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, εκείνη την περίοδο ο Μάθιου έχασε και την δουλειά του», έγραψε η Στέφανι, εξηγώντας στη συνέχεια πως η μητέρα της ήταν εκείνη που επικοινώνησε με την Τέιλορ.

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG