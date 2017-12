Κατακραυγή και αντιδράσεις πυροδότησε ο Λούις Χάμιλτον με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, στο οποίο ακούγεται να λέει στον ανιψιό του πως «τα αγόρια δεν ντύνονται με φορέματα πριγκίπισσας».

Το βίντεο ξεκινά με τον Χάμιλτον να μιλά στην κάμερα, σχολιάζοντας πόσο απογοητευμένος νιώθει με τις ενδυματολογικές επιλογές του ανιψιού του.

«Είμαι τόσο στενοχωρημένος αυτή τη στιγμή. Δείτε τον ανιψιό μου», λέει ο διάσημος οδηγός της Φόρμουλα 1 πριν στρέψει την κάμερα προς το νεαρό αγόρι που φορά ένα φόρεμα πριγκίπισσας και κρατά στα χέρια ένα παιχνίδι. «Γιατί φοράς πριγκιπικό φουστάνι; Αυτό πήρες δώρο για τα Χριστούγεννα», συνεχίζει ο Χάμιλτον απευθυνόμενος στο παιδί.

Παρά την ειρωνεία στα σχόλια του θείου του, το αγόρι απαντά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις ερωτήσεις, απολαμβάνοντας με το παραπάνω το χρωματιστό φόρεμα που φορά.

Ο Λούις Χάμιλτον κλείνει το βίντεο λέγοντας στο παιδί «Τα αγόρια δεν φορούν φορέματα πριγκίπισσας», μια φράση που εξόργισε πάρα πολλούς θαυμαστές του και αρκετούς χρήστες τους ίντερνετ, που τον κατέκριναν για τη στάση του λέγοντας πως είναι λάθος η τοποθέτηση και πως απλώς αναπαράγει τα αρνητικά στερεότυπα για τα δύο φύλα.

Δείτε το βίντεο:

Lewis Hamilton doesn't seem happy his nephew got what he wanted for Christmas... 🙈



