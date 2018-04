Το Game of Thrones είναι γνωστό για τις μεγάλες επικές μάχες του, παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι φίλοι της σειράς δεν έχουν δει τίποτα ακόμη.

Τα γυρίσματα μίας από τις επικές στιγμές της σειράς που οδεύει στο τέλος της ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ο χρόνος των γυρισμάτων έσπασε το ρεκόρ από τη διάρκεια κάθε προηγούμενης σκηνής μάχης στο GoT.

Αυτό που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη σκηνή μάχης της σειράς του HBO, ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 μήνες νυχτερινών γυρισμάτων στο Toome, την τοποθεσία που χρησιμοποιείται για το Winterfell.

Χρειάστηκαν 55 συνεχόμενες νύχτες για να γυριστεί και συνολικά 11 εβδομάδες, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.

Έτσι έσπασε με αυτόν τον τρόπο, το ρεκόρ που κατείχε ήδη το GoT για την μεγαλύτερη σκηνή μάχης που γυρίστηκε ποτέ στην τηλεόραση, στο επεισόδιο Battle of the Bastards της 6ης σεζόν.

Ένας από τους συντελεστές της σειράς μοιράστηκε την ανάρτηση από το Instagram του βοηθού σκηνοθέτη του Game of Thrones, Τζόναθαν Κουίνλαν, η οποία έχει πλέον διαγραφεί.

Στην ανάρτηση ήταν το ευχαριστήριο μήνυμα από τους παραγωγούς προς τα εκατοντάδες μέλη του συνεργείου που φρόντισαν να ολοκληρωθεί «μία από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες μάχες που έχουν κινηματογραφηθεί ποτέ στην τηλεόραση», όπως τη χαρακτήρισαν.

Τα γυρίσματα διπλασίασαν το ρεκόρ διάρκειας κάθε προηγούμενης μάχης στη σειρά.

Ο Κουίνλαν έγραψε επίσης σχόλιο στη φωτογραφία: «Τα λέει όλα. 55 συνεχόμενες νύχτες, 11 εβδομάδες, τρεις τοποθεσίες. Δεν θα ξαναδείτε ποτέ κάτι τέτοιο».

Το Game of Thrones επιστρέφει στις οθόνες για την 8η σεζόν το 2019.