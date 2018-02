Ο Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε «ομοφοβικό» ένα σκίτσο που τον απεικονίζει με τον πρόσωπό του χωμένο στα οπίσθια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παρουσιαστής του Good Morning Britain, που φημίζεται για τα αμφιλεγόμενα σχόλιά του και τις οργισμένες δηλώσεις του, επιτέθηκε στο BBC επειδή προέβαλε το σκίτσο στη διάρκεια ενός επεισοδίου του σατιρικού σόου «The Mash Report».





Ο Πιρς Μόργκαν κοινοποίησε το σκίτσο στον λογαριασμό του στο Twitter, γράφοντας: «Το BBC πιστεύει πως είναι εντάξει να το προβάλλει. Αν όμως απεικόνιζε ισχυρές γυναίκες, θα ξεσπούσε σάλος. Γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά;».

The BBC thinks this is OK to broadcast. But if it depicted high profile women, there would be outrage.

Why the double standard? pic.twitter.com/xcdxpEJD3E — Piers Morgan (@piersmorgan) 2 Φεβρουαρίου 2018





Όταν ένας χρήστης τον ρώτησε αν ένιωσε προσβεβλημένος από το σκίτσο, ο παρουσιαστής απάντησε: «Δεν δίνω δεκάρα απλώς σοκάρομαι που το BBC2 πρόβαλε μια τέτοια εικόνα, και κρίνοντας από την ανταπόκριση που είχε το tweet, το ίδιο με μένα νιώθει πολύς κόσμος. Έτσι θα έπρεπε να ξοδεύονται τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών;».

I don't give a damn but I'm amazed BBC2 would broadcast an image like that, and judging by the reaction to my tweet about it, so are a lot of other people. Is that how licence payer money should be spent? https://t.co/U4NGQAPUo2 — Piers Morgan (@piersmorgan) 2 Φεβρουαρίου 2018





Ο παρουσιαστής δημοσίευσε τουλάχιστον τέσσερις φορές ακόμη το σκίτσο ενώ το έκανε επίσης αρκετές φορές retweet από άλλους χρήστες. Παράλληλα χαρακτήρισε το σκίτσο «ομοφοβικό», σχολιάζοντας: «Αν ο Τραμπ έβαζε στο Twitter μια τέτοια εικόνα που θα έδειχνε την Χίλαρι Κλίντον μαζί με μια γυναίκα δημοσιογράφο, όλοι αυτοί που τώρα πανηγυρίζουν θα είχαν εκραγεί και έξαλλοι θα του φώναζαν "Σεξιστή! Μισογύνη!Ομοφοβικέ!».

If Trump tweeted an image like this depicting Hillary Clinton & a female interviewer, all those currently celebrating/retweeting it would erupt with outraged cries of 'Sexist!' 'Misogynist!' 'Homophobic!' - led by the BBC.

Liberal hypocrisy in all its unedifying glory! pic.twitter.com/ejd71nqqJP — Piers Morgan (@piersmorgan) 3 Φεβρουαρίου 2018





Πολλοί ήταν εκείνοι που τάχθηκαν με το πλευρό του Πιρς Μόργκαν, αν και οι περισσότεροι δεν πείστηκαν πως ο παρουσιαστής είναι όντως θύμα των περιστάσεων.

It portrays two straight men in a homosexual act so yes, it’s homophobic - not that you can even spell the word. https://t.co/EqWdv0NfL9 — Piers Morgan (@piersmorgan) 3 Φεβρουαρίου 2018





Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του BBC υπερασπίστηκε την γραμμή του καναλιού σχετικά με το περιστατικό και την σάτιρα που άσκησε η εκπομπή The Mash Report. «Αυτό το χιούμορ είναι γνωστό στο κοινό του BBC που συντονίζεται να δει το συγκεκριμένο πρόγραμμα», ανέφερε σε ανακοίνωση.